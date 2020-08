Viterbo, no al montaggio della Macchina di Santa Rosa

26 agosto 2020 a

Difficile regolare gli ingressi di centinaia e centinaia di visitatori al sagrato della basilica. Impossibile farlo soprattutto durante il fine settimana quando, ad esempio il sabato sera, si potrebbero riversare a piazza Verdi anche tremila persone. Non basterebbe nemmeno il supporto della Protezione civile, a cui in un primo momento si era pensato di delegare la misurazione della temperatura corporea. E’ per questo motivo che oggi pomeriggio il Comitato per l’ordine e la sicurezza, convocato in Prefettura alle 18.30, metterà ufficialmente nero su bianco il suo no al montaggio della Macchina davanti al monastero. La decisione, come già anticipato, era nell’aria da giorni. Si è tuttavia deciso di attendere fino all’ultimo momento per valutare il da farsi alla luce dell’ultimo aggiornamento sull’andamento dei contagi sia in città che più in generale in tutto il Paese.