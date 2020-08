Viterbo, torna a riunirsi il Consiglio. In primo piano il centro federale Fin nella piscina comunale

25 agosto 2020 a

"Il consiglio comunale di Viterbo è convocato, in seduta ordinaria, in prima convocazione, nella consueta sala di Palazzo dei Priori, il 27 agosto alle ore 9,30. La seduta sarà sospesa alle ore 13 per riprendere alle 15,30. Il termine dei lavori è previsto per le ore 20, salvo diverse determinazioni del consiglio comunale. Il consiglio è convocato inoltre, con la stessa modalità, il giorno 8 settembre alle ore 9,30 (termine lavori alle ore 13), per la trattazione delle interrogazioni, e il giorno 17 settembre, con inizio alle 15,30 (termine lavori alle ore 20), per trattare gli argomenti che risulteranno ancora iscritti all'ordine del giorno. Le sedute saranno in modalità mista, ovvero sia in presenza che in videoconferenza". A darne comunicazione è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista. Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, le sedute non saranno aperte al pubblico. Tra i principali argomenti all'ordine del giorno l'istituzione del centro federale Fin presso la piscina comunale di Viterbo.