Viterbo, città trascurata per i turisti. Arena: "Servono più soldi"

Alessandro Quami 25 agosto 2020

I turisti apprezzano le nostre bellezze storiche, ma considerano la città trascurata e sporca. Come dire: i viterbesi di ieri ci hanno lasciato in eredità un patrimonio di indubbio valore, ma i viterbesi di oggi non lo sanno preservare e valorizzare. Eppure, i viterbesi di oggi sono rappresentati da amministratori comunali che dicono sempre - è il leitmotive dell’attuale giunta, della passata e delle precedenti - di voler puntare sul turismo per la ripresa economica. Il punto però è che secondo i turisti, quest’anno particolarmente numerosi durante questo mese di agosto a causa dell’emergenza sanitaria che ha consigliato a molti di fare le vacanze in Italia, si potrebbe e si dovrebbe fare molto di meglio.

Lo dimostrano numerose recensioni pubblicate proprio in questi giorni su Tripadvisor, in base alle quali adesso si sta scatenando un mare di critiche all’indirizzo di Palazzo dei Priori, accusato di aver perso l’ennesima occasione per promuovere l’immagine della città, se è vero che, leggendo certi commenti, molti che magari avevano l’idea di venire per qualche giorno potrebbero ripensarci.

“Abbiamo percorso tanti chilometri per la città. Molto spesso però sentivamo cattivo odore che veniva fuori dai tombini. Un po’ trascurata, peccato per una città dalle enormi potenzialità”, scrive Gia. R. il 19 agosto. Di tenore simile la recensione del 20 agosto della modenese Daniela P: “Interessante la parte antica, ma sempre e comunque molto sporca e abbandonata. Alla mercé dei piccioni”. Al veleno il post di Gianfranco (Segrate) del 21 agosto: “Il più brutto centro storico medievale della zona. Ci sono alcuni palazzi ben ristrutturati e ben tenuti, ed è caruccio il pulpito di Tommaso d’Aquino, ma il contesto è molto sporco e disordinato: auto e furgoni che circolano dappertutto, pieno di piccioni e persino un piccione morto in un’aiuola presso i tavoli di un ristorante. Bah!”. Il commento di Nello (Veroli) del 22 agosto sottolinea invece uno degli svantaggi storici della Tuscia: le carenze infrastrutturali viarie: “Essenzialmente la città è bella. Bello il centro storico, bello il mercatino. Bella, ma non balla. Basti pensare al tempo che occorre per arrivarci tramite il treno e già la voglia passa”.

A dire la verità, non solo i turisti criticano le condizioni del centro storico, ma anche i commercianti di Corso Italia e vie limitrofe la settimana scorsa hanno fatto notare all’amministrazione comunale le carenze nel decoro urbano: “Erba alte nei vicoli, topi a spasso, escrementi di piccione, secchi pieni dell’immondizia. Ci vorrebbe più attenzione”.

[/TESTO]Cosa risponde il sindaco a queste critiche? In sintesi dice che servono più soldi: “Le critiche dei turisti (ma ci sono anche tantissime recensioni positive) per me sono uno stimolo a fare meglio – afferma Giovanni Arena -. Infatti, per la pulizia della città non si può agire sempre con interventi tampone ma occorre una maggiore programmazione”.

Arena spiega meglio: “I tre punti per mantenere un buon decoro urbano sono la gestione dei rifiuti, la pulizia del verde urbano e l’asfaltatura delle strade. Solo per il verde (erbe infestanti, manutenzione dei parchi e delle rotatorie, potature e altro) servono tra 1.3 e 1.5 milioni all’anno. In città simili a Viterbo si spendono pure 3 milioni. Non si può andare avanti con 100 mila euro oggi e 50 mila domani per interventi estemporanei che ci vedono sempre in affanno”.

La conclusione: “Con il prossimo bilancio - promette il primo cittadino - io pretenderò, e sono sicuro che tutta la maggioranza sia d’accordo, più soldi e una maggiore programmazione, altrimenti Pratogiardino non sarà mai tenuto come si deve”.