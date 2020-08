Viterbo, donna precipita dal tetto e muore

24 agosto 2020 a

Una donna di sessant'anni, G.J., è morta dopo essere precipitata dal tetto di casa, in via Bonaventura Tecchi, nel quartiere Villanova, a Viterbo. La tragedia è avvenuta domenica all'ora di pranzo. Non è chiaro se la donna sia caduta accidentalmente oppure se abbia tentato il suicidio. Quando sono arrivati i soccorsi, la 60enne, in condizioni gravissime, respirava ancora. E' stata trasportata in ambulanza a Belcolle ma nel pomeriggio è morta a causa delle ferite riportate in seguito alla caduta.