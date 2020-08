Terme Viterbo, la fonte delle Zitelle passa al Comune

Massimiliano Conti 24 agosto 2020 a

Un anno è composto da 31 milioni e 536 mila secondi. Moltiplicate questo numero per 16 e poi ancora per 14 e avrete la spaventosa quantità d’acqua termale che è andata sprecata alle Zitelle dal 2004, anno in cui l’allora giunta Gabbianelli presentò per la prima volta istanza alla Regione, al 24 luglio 2020, giorno in cui la Regione ha ceduto al Comune di Viterbo la concessione mineraria in questione. Sedici anni in cui 14 litri d’acqua al secondo sono andati dispersi nei campi sulla Tuscanese, dove la Itet avrebbe dovuto realizzare un maxi complesso termale. Ora che la determina regionale, firmata dalla dirigente Flaminia Tosini, è stata pubblicata sul Burl, Palazzo dei Priori non ha più alibi per rinviare ancora la chiusura della sorgente, più volte annunciata dal sindaco Arena ma sempre rinviata nell’attesa appunto che la Regione rilasciasse la concessione. L’assessore al termalismo Enrico Contardo spera di completare entro la fine dell’anno i lavori, che però sono meno semplici di quanto si possa pensare. “Non si tratta di chiudere semplicemente un pozzo - spiega Contardo - ma di creare una condotta in acciaio e di realizzare un boccapozzo. Il progetto esecutivo, fimato dall’ingegner Pagano, è già pronto, si tratta di portarlo in giunta e approvarlo”. Si tratta anche di trovare i soldi, tra i 150 e i 200 mila euro la somma necessaria. “Li avevamo già stanziati lo scorso anno - continua il vicesindaco - ma poi i tempi di rilascio della concessione si sono allungati. Li prenderemo dall’avanzo di bilancio”. L’intervento dovrà anche essere inserito nel piano triennale dei lavori pubblici. Insomma, passerà ancora del tempo, e molta acqua, prima che i “rubinetti” delle Zitelle vengano chiusi. La determina regionale, che cede al Comune un’area mineraria ampia 130 ettari, prevede anche la messa a bando di 4 litri al secondo per due anni, successivamenente ampliabili fino a 10 litri.

Difficile dire al momento quale soggetto possa avere interesse alla concessione. Di sicuro non le Terme dei papi, come ha già chiarito il patron Fausto Sensi.

Dalla Regione Lazio il Comune di Viterbo sta aspettando anche il via libera al nuovo piano di utilizzo delle ex Terme Inps (in sostituzione del vecchio risalente al 2001), messo a punto dall’advisor Federterme, che prevede, in linea con le attuali richieste del mercato, un albergo di lusso (con 100 camere e un ristorante da 250 coperti), una wellness spa, l’eliminazione della parte riabilitativo-sanitaria e un polo formativo per figure professionali specializzate nel benessere termale.