Viterbo, Piscina alla Fin. Arena recupera il voto di Isabella Lotti

Roberto Pomi 24 agosto 2020 a

a

a

Questione di giorni, salvo sorprese dell’ultimo minuto, per l’affidamento diretto della piscina comunale alla Federazione italiana nuoto. Per votare la delibera dell’assessore Marco De Carolis, e riscritta più volte, il Consiglio comunale torna infatti a riunirsi giovedì. Ancora incerta la posizione di Fondazione, che continua ad essere critica, non tanto sull’affidamento in sé, quanto sulle clausole contrattuali. Ciò nonostante stavolta i numeri non dovrebbero mancare, dato che si sarebbe nel frattempo registrata la “conversione sulla via di Damasco” della consigliera comunale di Forza Italia Isabella Lotti, che finora ha sempre fatto mancare il proprio appoggio. La sua posizione si sarebbe chiarita durante un aspro confronto all’interno degli azzurri svolto proprio con l’obiettivo di garantire ad Arena i numeri per spuntarla anche senza l’appoggio dei civici.

“Valuteremo la pratica insieme al consigliere Insogna, i nostri assessori, il direttivo di Fondazione e i non eletti. Prima di giovedì ci incontriamo e decidiamo, questo è l’impegno che ho preso con il sindaco Arena”, dice Gianmaria Santucci. Che aggiunge: “Vorrei sottolineare che per noi quella della piscina è una pratica importante, ma non il centro del mondo”. Negli ultimi giorni il capogruppo dei civici ha più volte battibeccato con il primo cittadino: “Dal punto di vista personale il mio rapporto con lui è buono, ci conosciamo da una vita. Le scaramucce, che non nego esserci state, sono di carattere politico – aggiunge Santucci -. Non so se la crisi che si è innescata all’interno della maggioranza sia stata risolta o meno, il tempo ce lo farà capire. Certo è che abbiamo la necessità di produrre risultati, ma sono fiducioso che arriveranno. Per natura non sono un disfattista, piuttosto non capisco certi toni e certe dichiarazioni di altri esponenti della coalizione che ultimamente si sono un po’ lasciati andare sui giornali”.

Nei giorni più bui della crisi, i boatos raccontavano di un rimpasto a discapito di Fondazione, considerata rappresentata in giunta in maniera sproporzionata con due assessori, avendo solo due consiglieri: “Nessuno – conclude Santucci - ha mai posto la questione o avanzato richieste di questo tipo. Credo che il rimpasto non abbia senso se l’obiettivo è di rimuovere l’uno o l’altro, anche se la prospettiva non mi spaventa. Piuttosto reputo necessario, prima dell’approvazione del bilancio, una riorganizzazione e ridistribuzione delle deleghe conseguente a un’auspicata modifica del piano dei dirigenti”.