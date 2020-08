Capranica, motociclista travolto da albero: illeso

23 agosto 2020 a

Tragedia sfiorata stamani lungo la strada provinciale 87, via di collegamento tra la Cassia, prima di Capranica, e il lago di Vico. Un 45enne, operatore del 118, è stato travolto da un alberto mentre, in sella alla sua moto, si stava recando al lavoro. Stava percorrendo la strada, conosciuta anche come Longinotti, quando l'albero è caduto, travolgendolo. Per fortuna l'uomo è riuscito a liberarsi allertando immediatamente i soccorsi. Per rimuovere l'albero i vigili del fuoco hanno tagliato il tronco. Un intervento che ha necessitato la chiusura della strada. Il 45enne invece, che ha riportato solo qualche lesione, è stato portato in ambulanza a Belcolle.