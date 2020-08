23 agosto 2020 a

Dal primo al sei settembre, il corpo di Santa Rosa sarà esposto nella sala capitolare del monastero e non nella basilica. Anche questa novità è frutto delle accresciute misure di sicurezza necessarie per fronteggiare il Covid. Negli stessi giorni i “boccioli” e le “rosine” sono invitati a recarsi al monastero per ritirare un piccolo pensiero preparato per loro dagli organizzatori del corteo storico e dalle suore francescane alcantarine. Annullata anche la processione religiosa lungo le vie principali del centro nella giornata del 2 settembre. Inutile, poi, parlare del Trasporto, definitivamente archiviato il 5 agosto durante una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza riunitosi in Prefettura. Per trovare un altro stop al passaggio del “campanile che cammina” bisogna tornare indietro fino al 1945. Nessun Trasporto ci fu infatti per tutti gli anni del conflitto bellico, dal 1940 in poi. Nei successivi 75 anni invece non c’è stata una notte del 3 settembre che la statua della santa patrona non abbia illuminato i tetti di Viterbo. Ma quest’anno era impossibile gestire un meccanismo così delicato e complesso. Tra l’altro, sarebbe stato necessario mettere in quarantena i facchini e le loro famiglie.