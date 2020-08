Viterbo, fornitori pagati in ritardo. Corte dei conti bacchetta la Asl

Simone Lupino 23 agosto 2020 a

Fornitori pagati in ritardo, la Corte dei conti bacchetta Asl e Regione. E’ quanto si legge nella relazione sul rendiconto generale della Regione Lazio, che il 31 luglio ha ottenuto l’ok da parte dei giudici contabili. Ebbene, secondo questo documento il 29 per cento dei pagamenti effettuati dalla Cittadella della Salute nel corso del 2019 è stato eseguito oltre i sessanta giorni previsti dalla legge. Ammontano invece a 65 milioni e 795 mila euro i crediti incagliati che le aziende vantano nei confronti della Asl. Una situazione che rischia di farsi sentire ancora di più a causa del virus. Nel post Covid, secondo una indagine Unioncamere, sei imprese italiane su dieci prevedono problemi di liquidità. Il dato della provincia di Viterbo, dice sempre la Corte dei conti, è in linea quello registrato a livello regionale, dove la media delle fatture liquidate in ritardo dalle aziende sanitarie equivale al 31 per cento. La classifica generale per la lentezza nei pagamenti vede in testa la Asl di Frosinone con il 49 per cento delle fatture pagate dopo 60 giorni. A seguire: Azienda ospedaliera San Giovanni (48%), Asl di Latina (42%), Asl Roma 5 (41%), Policlinico Umberto I (40%), Asl di Rieti (39%), Asl Roma 4 (38%), Asl Roma 2 (38%), Asl Roma 6 e Asl di Viterbo (29%), Azienda ospedaliera San Camillo (25 per cento), Asl Roma 1 (17%). Ma il record negativo va all’Ares, l’azienda regionale che si occupa del servizio di soccorso, dove l’anno scorso più della metà delle fatture, il 62 per cento, è stata liquidata dopo tempi di attesa biblici.