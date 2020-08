Civita Castellana elezioni comunali, Fratelli d'Italia pesca anche a sinistra

Massimiliano Conti 23 agosto 2020 a

La sorpresa dell’ultimo minuto nelle liste dei candidati alle elezioni del 20 e 21 settembre si chiama Andrea Testarelli. L’ex consigliere comunale di Sel, ricandidato ma non eletto lo scorso anno nella lista di sinistra Insieme per Civita, ha saltato il fossato finendo nella compagine civica di ispirazione meloniana “Siamo Civita”. Dal sostegno al candidato dem Tonino Zezza del 2019 a quello al Fratello d’Italia Luca Giampieri, il passo del giovane Testarelli è stato brevissimo. Per alcuni incomprensibile, per altri comprensibilissimo invece alla luce di quel vento delle larghe intese tra sinistra Pd e FdI che da Viterbo sembra spirare anche verso Civita Castellana.

D’altra parte autorevoli della sinistra civitonica come l’ex consigliere provinciale dem Alessandro Angelelli, giusto qualche giorno fa, auspicavano pubblicamente “esperimenti politici trasversali” pure nella città delle ceramiche, sul modello già in auge in Talete e a Palazzo Gentili, dove il Pd panunziano governa da mesi insieme a Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Professione geometra, Testarelli, che tra l’altro sembra sia vicino all’ex consigliere comunale del Pd Franco Papandrea, come Luca Giampieri, è un figlio d’arte: il padre Maurizio è stato a partire dagli anni Ottanta e fino ai tardi Novanta un esponente di primo piano della politica civitonica (e una gran macchina da voti), prima nel partito socialista, poi nel Pds. Candidato a sindaco alle comunali del ’99, per quei curiosi giochi del destino, fu sconfitto proprio da Giampieri padre, in una storica tornata che vide la destra conquistare dopo quasi mezzo secolo il Comune più rosso della Tuscia.

Confermate anche le indiscrezioni sul passaggio in Fratelli d’Italia degli ex assessori leghisti Carlo Angeletti e Angela Consoli e della consigliera Gloria Sanna, così come l’assenza, sempre tra le file dei meloniani, dell’ex vicesindaco Alberto Cataldi. Tra i leghisti, oltre al forfait di Turchetti, si segnala la sparizione misteriosa dell’eurodeputato Antonio Maria Rinaldi, volto noto dei talk show politici, il quale avrebbe dovuto capeggiare - non si capisce bene perché - la lista salviniana. Scomparsa dai radar pure la fantomatica lista “Salviamo Civita” nata sui social e rivelatasi un ballon d’essai.

Tra i nomi noti nelle 7 liste in corsa, nel Pd, oltre ai consiglieri uscenti Simone Brunelli (capolista) e Vanessa Losurdo, spiccano quelli della responsabile del reparto di pneumologia all’Andosilla Patrizia Scavalli, dell’architetto Massimo Ricci e del presidente dell’associazione Tennis Davis ’76 Sergio Pescetelli; in FdI da segnalare, oltre all’uscente Simonetta Coletta, la presenza del responsabile locale Gianluca Gasperini (capolista) nonché i ritorni dell’architetto Luciano Soldateschi, già presidente del consiglio nella seconda giunta Giampieri, e dell’ex consigliera Roberta Rossetti. Nella lista Siamo Civita, oltre a Testarelli, compaiono gli ex consiglieri Alessandro Pantani (capolista) e Giulio Nardi, e Cristiana Pistola, ex “sediolina” del programma di Raiuno Dopo Fiction condotto da Nino Frassica e Flavio Insinna.

In Forza Italia, oltre al consigliere uscente Claudio Parroccini (capolista) troviamo la wedding planner Barbara Vissani e gli ex consiglieri Silvia La Bella ed Ettore Racioppa. Tra i leghisti, tentano il bis il capolista Matteo Massaini, Alessio Sebastiani, Giulia Pieri, Lorenza Sconocchia e Giuseppe Giorgi. Alla voce professioni, infine, Rifondazione conferma la sua matrice operaia e popolare: nella lista a sostegno di Yuri Cavalieri nessun professionista ma ceramisti, magazzinieri, precari, studenti, casalinghe e pensionati.