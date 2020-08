Blera elezioni comunali, è duello tra Luca Torelli e Nicola Mazzarella

Alessandro Quami 23 agosto 2020 a

Terminata la consiliatura della sindaca del Pd Elena Tolomei, Blera torna alle urne per eleggere il suo successore. Le liste sono due: “Per Blera e Civitella Cesi”, con candidato sindaco Luca Torelli, e quella capeggiata da Nicola Mazzarella: “Tradizione e sviluppo per Blera e Civitella Cesi”.

Nicola Mazzarella, 43 anni, si è laureato in Economia e commercio a Viterbo e lavora all’Inail di Viterbo. “Mi sono candidato perché Blera deve migliorare e posso dare un contributo allo sviluppo - afferma -. Non amo la critica verso chi mi ha preceduto, ma il progetto del turismo della passata amministrazione deve essere migliorato: nel prodotto che offriamo ai turisti, e anche nell’organizzazione degli eventi. Ad esempio vanno organizzati i pacchetti turistici e valorizzata Civitella Cesi. E poi bisogna predisporre un chiaro piano di marketing territoriale per far conoscere le nostre bellezze: Blera è meravigliosa e va mostrata a tutti”.

E ancora: “I punti di forza sono le bellezze paesaggistiche. La nostra offerta politica si sviluppa anche nello stare vicino alle nostre imprese e alle fasce più disagiate. Non solo assistenzialismo ma anche sviluppo. Proponiamo l’esenzione totale della Tari (tassa rifiuti) 2021 per le imprese, l’esonero della Tosap (suolo pubblico), l’istituzione di un bonus per l’assunzione di cittadini residenti a Blera, e la sburocratizzazione con uno sportello clienti Inps e Inail. Per i più deboli, vogliamo usare il baratto amministrativo e i voucher per il lavoro occasionale”.

Luca Torelli, lo sfidante, anche lui di 43 anni, è imprenditore e agronomo. Tra le priorità del suo programma c’è la lotta al degrado e la soluzione del problema parcheggi: “Quando i parcheggi non ci sono, le soluzioni sono due: o si fanno le multe a chi non ha un posto macchina, oppure si creano posti macchina, in modo che sia sanzionato senza appello chi opta comunque per il parcheggio selvaggio”.

Gli piace coinvolgere la gente: “Democrazia partecipata significa prendere anche in considerazione proposte che arrivano direttamente dal cittadino”, scrive sulla pagina Facebook della sua lista.

“Per Blera e Civitella Cesi” Candidato sindaco Luca Torelli Candidati consilieri: Alessandra Pulina, Alessandro Perazzoni, Alessio Polidori, Angelo Ricci, Francesca Scarselletta, Giovanni Corzani, Giuseppe Iacomini, Maria Grazia Iona, Natascia Ciarlantini, Silvia Pacchiarotti, Simone Sarnà, Valerio Allegrini.

“Tradizione e sviluppo per Blera e Civitella Cesi” Candidato sindaco Nicola Mazzarella. Candidati consiglieri: Vienna Cancellu, Giuseppe Cenciarini, Francesco Ciarlanti, Franco Coletta, Federico Coletta, Emilio De Sanctis, Paolo Lippera, Ottorino Menghini, Alessandro Pagliari, Elisa Pirri, Daniele Ridolfi, Margherita Sarnà.