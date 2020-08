Bomarzo elezioni comunali, è corsa a tre per la poltrona da sindaco. Ecco le liste

Alessandro Quami 23 agosto 2020 a

Dopo cinque anni con il sindaco Ivo Cialdea, Bomarzo è chiamata a rinnovare il Consiglio comunale. Le liste sono tre: Cinquestelle con Patrizia Farroni come candidata sindaco, la lista civica Uguaglianza (centrosinistra) di Marco Perniconi, la lista civica di area centrodestra “Cambiamo Bomarzo e Mugnano” di Giovanni Lamoratta.

“Opero da sempre per Bomarzo - spiega Lamoratta, dipendente del Crea -. Bomarzo è un paese ricchissimo di storia, con delle grandi potenzialità. L’amministrazione che ho in mente sarà più dinamica e con una maggiore partecipazione dei cittadini con consulenze gratuite. La suddivisione in aree tematiche ben precise e la designazione di una apposita commissione consiliare per ogni area tematica, saranno il fulcro su cui sviluppare progetti con indirizzi precisi, essenziali e semplici”.

Dal canto suo, la Cinquestelle Farroni punta sul patrimonio culturale: “Abbiamo in mente un paese che difenda il diritto dei posteri alla conoscenza del proprio passato, e speriamo anche che questo passato possa illuminare le azioni del presente. Si buttano via montagne di soldi in cose inutili senza capire che il patrimonio archeologico è la nostra identità, è il nostro futuro”. La candidata grillina gestisce una società che si occupa di sistemi di gestione, certificazioni e formazione.

Marco Perniconi ha 37 anni, è un operaio con un passato nel mondo associazionistico: “Da qui e dalle esperienze amministrative (sono stato all’opposizione per 5 anni) è nato un progetto che punta al decoro, allo sviluppo economico del territorio, sostenibile ed ecocompatibile”.

Movimento Cinquestelle Candidata sindaco Patrizia Farroni Candidati consiglieri: Anna Maria Panfili, Giovanni Nulli Burelli, Tommaso Cascella, Andrea Merli, Piergiorgio Lulli, Irene Onofri, Sabina Orsini, Massimiliano Lamoratta.

“Cambiamo Bomarzo e Mugnano” Candidato sindaco Giovanni Lamoratta Candidati consiglieri : Antonio Cardarelli, Umberto Cupello, Mauro Curzi, Mario Di Gregorio, Helene Di Maggio, Carlo Guglielmo, Chiara Leo, Laura Giovanna Pandimiglio, Maurizio Risca, Monica Rosati.

Lista Uguaglianza Candidato sindaco Marco Peniconi Candidati consiglieri: Marzia Arconi, Omar Buzzi, Claudia Carlisi, Maurizio Cialdea, Umberto Fosci, Nico Giacomi, Elisabeth Lagrimino, Romano Lamoratta, Antonio Monchini, Simone Sciarra.