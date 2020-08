Marta, abbandonano rifiuti vicino isola ecologica ma vengono ripresi dalle telecamere

Danilo Piovani 23 agosto 2020 a

a

a

Da alcuni giorni si assiste ad un vero e proprio scempio ambientale, fatto notare da tantissimi residenti, i quali evidenziano il fatto che continuamente, sia di notte ma anche di mattina presto, nel punto di raccolta dei cassonetti della differenziata, situato vicino il distributore Agip, alcuni cittadini gettano immondizia ai bordi della struttura. Tutto questo succede proprio all’entrata del paese di Marta e non è certo un buon biglietto da visita per i turisti che vengono in paese. Tutto questo, afferma il sindaco Lacchini, deve finire e i numerosi trasgressori, ripresi dalla telecamera di sorveglianza posizionata sul centro raccolta, sono stati filmati e a breve riceveranno una multa salata per non aver rispettato la normativa e aver deturpato un’area con ogni sorta di immondizia. Tra l’altro, le numerose buste lasciate alcuni giorni fa, con il caldo infernale hanno ammorbato l’aria circostante, dove si trovano alcune attività lavorative, una cosa che ha mandato su tutte le furie alcuni residenti.

Saranno intensificati i controlli, affermano gli amministratori, e i trasgressori non andranno lontano, in quanto ripresi dalla telecamera si vedranno recapitare multe salate. Purtroppo si è dovuta usare la mano pesante contro questa situazione incresciosa dice il sindaco, in quanto tutti debbono rispettare le regole in fatto di raccolta differenziata e nulla giustifica le persone che deturpano l’ambiente, lasciando buste sotto la struttura del centro raccolta di via Laertina. Ovviamente l’amministrazione comunale, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, ha fatto ripulire tutta l’area circostante. “Episodi del genere all’entrata del paese - spiega il sindaco - danneggiano la nostra immagine di centro civile che per colpa di alcuni cittadini rischia di diventare una discarica”.