Coronavirus, nel Lazio effettuati 3883 tamponi in auto in un giorno. Apre drive in nel porto Civitavecchia | FOTO

Coronavirus, nel Lazio effettuati 3883 tamponi in auto in un giorno. Apre drive in Civitavecchia.

E' stato diffuso dall'Unità di Crisi Regione Lazio sul coronavirus il report sui test effettuati nei drive in.

Ieri eseguiti 3883 test covid19 nei drive in della Regione Lazio per i rientri da Grecia, Spagna, Malta, Croazia e Sardegna: sono così ripartiti: Forlanini 200, Casal Bernocchi 286, San Giovanni 322, Santa Caterina delle Rose 400, Via degli Eucalipti 171, Campus Biomedico di Roma 255, Labaro 265, Santa Maria della Pietà 293, Istituto Zooprofilattico 264, Genzano di Roma 235, Anzio 68, Viterbo Belcolle 71, Rieti 98, Palombara Sabina 136, Colleferro 135, Latina 190, Frosinone 153, Bracciano 238 Civitavecchia 103.

Da questa mattina operativo il drive in al porto di Civitavecchia, piazzale della Pace.