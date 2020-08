22 agosto 2020 a

Incidente, auto contro muro a Corchiano nella notte: feriti tre ragazzi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 2,30 di sabato 22 agosto. Per cause che sono ancora da accertare un'utilitaria con tre ventenni a bordo è finita contro il muro di un'abitazione in via Civita Castellana. Il rumore ha svegliato i residenti che, vista la gravità della situazione, hanno chiamato i soccorsi. I tre occupanti dell'auto sono rimasti feriti, due in maniera più grave. Uno di loro è stato operato per delle serie contusioni alle gambe. Nessuno tuttavia è in pericolo.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che si occupano delle indagini per ricostruire la dinamica.

Gli accertamenti e le indagini sono state svolte dai carabinieri della compagnia di Civita Castellana.