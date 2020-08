Fiera di Santa Rosa annullata per il coronavirus. Confesercenti: "Se continua così chiudiamo"

22 agosto 2020 a

Annullata la fiera di Santa Rosa, ma Confesercenti insorge. “Molte imprese, a fronte di tale situazione, - afferma il presidente nazionale di Anva Confesercenti Mauro Innocenti, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte - saranno costrette a chiudere la propria attività entro la fine dell’anno. Ciò è intollerabile e fin d’ora ci faremo partecipi delle iniziative di protesta che verranno intraprese, anche legalmente, dal comparto che rappresentiamo. Anche le fiere debbono tornare a svolgersi in modo regolare, nel rispetto delle linee guida determinate, al fine di garantire la ripresa dell’attività a centinaia di imprese del settore che esclusivamente attraverso le fiere esercitano il proprio lavoro – aggiunge - Proprio per questo motivo, stante il fatto che già numerose manifestazioni fieristiche sono state annullate ed altre sono già in procinto di essere annullate, chiediamo che sia determinato uno stato d’emergenza per gli operatori interessati che continuano a non poter esercitare la propria attività e con redditi a zero o del tutto limitati”.

“Chiediamo – dichiara il Coordinamento provinciale Confesercenti di Viterbo - con la massima urgenza che il Governo intervenga in merito prevedendo adeguato sostegno economico alla categoria interessata”.