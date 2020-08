Civita Castellana elezioni comunali: Fratelli d'Italia strappa Gloria Sanna alla Lega

Massimiliano Conti 22 agosto 2020 a

Fratelli d’Italia strappa alla Lega anche Gloria Sanna. Nel giorno della consegna delle liste, i meloniani hanno messo a segno un altro duro colpo ai danni degli alleati ingaggiando la consigliera comunale uscente, che va ad aggiungersi così a due pezzi da novanta in uscita dalle file salvianiane: gli ex assessori Carlo Angeletti e Angela Consoli.

Una vera e propria opa ostile quella lanciata da Fdi nei confronti della Lega, nonostante il ricompattamento in extremis sulla candidatura di Luca Giampieri, a solo un anno di distanza dal risultato storico delle comunali che incoronarono quello di Salvini primo partito a Civita Castellana. La Lega paga sia il fallimento dell'amministrazione Caprioli che la perdita di consensi del Capitano, a tutto vantaggio di Giorgia Meloni, e l’impressione è che se il termine per la consegna delle liste non fosse stato oggi (a mezzogiorno), il travaso tra i due partiti sovranisti sarebbe continuato. Pare che la Lega abbia avuto qualche difficoltà a trovare tutti e 16 i candidati, complice l’indisponibilità anche del consigliere uscente Paolo Puzzo.

Salvo sorprese dell’ultimo momento, saranno 4 i candidati a sindaco per un totale di 7 liste, di cui tre collegate al meloniano Luca Giampieri (FdI, Lega, lista civica Siamo Civita e Forza Italia). Completano il quadro Domenico Cancilla (Pd), Maurizio Selli (M5S) e Yuri Cavalieri (Rifondazione). Gli aspiranti consiglieri comunali in questa tornata sono in totale 112.

Intanto la campagna elettorale è partita sull’unica piazza a prova di contagi Covid, quella virtuale di Facebook. A incendiare il clima ieri mattina ci ha pensato il capolista dem Simone Brunelli riprendendo alcuni stralci dell’intervista di Luigi Buzzi a un sito internet, in cui il capogruppo di FdI al Comune di Viterbo ha confermato il sospetto che il problema Civita “sia stato risolto in un quadro romano”.

“Territori spartiti come a Risiko. Decisioni imposte e calate dall’alto, con rappresentanti locali che si prestano ad accettare ogni diktat - ha commentato Brunelli -. Chi fino a ieri faceva la guerra a colpi di denunce e minacce, oggi celebra la ritrovata unione, pronto tra due mesi a riportare la città nella spirale di una lotta fra bande, senza però Caprioli a rovinargli la festa. Questa non è politica ma solo ricerca spasmodica del potere”. Immediata la replica dei leghisti: “Il candidato sindaco Luca Giampieri è stato deciso dal coordinamento della Lega locale di cui faccio parte, che si è seduto ad un tavolo con il coordinamento di FI e FdI e con molta serenità si è deciso di convergere su di lui - ha ribattuto a Brunelli Andrea Sebastiani -. Se voi questo non siete capaci di farlo, non potete prenderla con nessuno. Non vi resta che prendere interviste di giornalisti che vanno a chiedere alle persone in vacanza cosa stia succedendo a Civita, in quanto non possono saperlo e fare caos. Tranelli per buttare solo fumo negli occhi ai cittadini”.