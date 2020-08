Montefiascone, un agosto da tutto esaurito alla Rocca dei Papi

Lia Saraca 22 agosto 2020 a

Un agosto all’insegna del tutto esaurito con la Rocca dei papi che registra il gran pienone di presenze e un flusso continuo di turisti. Numeri importanti e inattesi, forniti dal sistema di tracciamento e di biglietteria elettronica della struttura, che fanno del complesso monumentale il principale polo d’attrazione della città con la sua vista mozzafiato sulla Valle Perlata e il lago di Bolsena.

Basti pensare che dalla fine di giungo al 14 agosto i ticket d’ingresso alla Rocca dei papi hanno registrato circa 1354 visitatori; solo per la festività di Ferragosto le visite sono state circa 120 e dal 16 al 20 agosto oltre 70 ingressi al giorno. E questo solo per i ticket d’ingresso.

“I dati ci confermano grandi numeri per un paese come il nostro che esce da lockdown ed è un traguardo importante - afferma la direttrice del museo Antonio da Sangallo il Giovane, Valentina Berneschi - . Frequento anche altri territori e ho riscontrato una forte crescita per Montefiascone. Non speravo di vederla così colma di turisti, una realtà che possiamo riscontrare girando per la città, negli esercizi pubblici e alla Rocca dei papi. Il turismo è pianificazione e con l’amministrazione comunale abbiamo costruito tanti tasselli. Bisogna proseguire su questa strada”.

Non solo ticket per salire sulla Torre del Pellegrino o visitare il museo Sangallo il Giovane, ma anche selfie e foto per incorniciare il panorama o sostare semplicemente per ammirare una vista che spazia a 360 gradi. Soprattutto turisti italiani provenienti dal Nord Italia, Umbria Toscana e Roma.

“L’affluenza turistica è aumenta negli ultimi due anni dopo la nomina del direttore museale e l’ingresso della Rocca dei papi nei circuiti turistici- evidenzia il sindaco Massimo Paolini - . La città è colma di visitatori e anche le strutture ricettive. Ora attendiamo l’arrivo dei croceristi”.

Un boom di vacanzieri registrato non solo per Ferragosto con numeri importanti anche per gli affitti delle case vacanze e la presenza di chi possiede una seconda casa in centro.

“Non si era mai vista una così massiccia affluenza - sottolinea l’assessore al patrimonio Massimo Ceccarelli -. Un’esplosione di visitatori non solo alla Rocca dei papi”. Infine, oltre alla conferma di tour operator di turismo incoming, strutture ricettive e alberghiere, basta navigare su Booking per avere la prova del nove. Filtrando la ricerca nel fine settimana, il portale di prenotazioni si affretta a informare l'utente che in tutta la città “il 97% delle strutture non è disponibile”.

