Orte, girava con una pistola a gas priva del tappo rosso. Denunciato

I carabinieri della stazione di Orte unitamente ai militari della Compagnia di Civita Castellana nella sera di ieri hanno effettuato un servizio mirato di controllo del territorio, finalizzato al contrasto alla criminalità diffusa, mediante l’attuazione di posti di controllo dinamici e pattuglie appiedate con l‘obiettivo di individuare eventuali pregiudicati e prevenire i reati di micro criminalità. Al termine del servizio, durante il quale venivano identificate e controllate 46 persone e perquisite due, è stato denunciato un giovane italiano proveniente dall’Umbria perché trovato senza giustificato motivo in possesso di una pistola a gas perfettamente funzionante e priva di tappo rosso.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo Colonnello Andrea Antonazzo : “Raccogliamo le lamentele del Sindaco di Orte per i 10 furti in abitazione avvenuti a Orte negli ultimi mesi e facciamo un appello alla popolazione di rivolgersi alla locale Stazione Carabinieri per segnalare se ve ne siano ulteriori, fiduciosi che l’Amministrazione Comunale trovi le risorse per fornire alle nostre attività il supporto serale e notturno della Polizia Locale”