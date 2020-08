21 agosto 2020 a

Coronavirus, oltre 2.700 tamponi in auto in un giorno nei drive-in del Lazio.

Secondo i dati forniti dall'unità di crisi per l'emergenza coronavirus del Lazio ieri giovedì 20 agosto sono stati eseguiti 2739 test covid19 nei drive in della Regione Lazio: sono così ripartiti: Forlanini 180, Casal Bernocchi 268, San Giovanni 205, Santa Caterina delle Rose 196, Via degli Eucalipti 96, Campus Biomedico di Roma 207, Labaro 205, Santa Maria della Pietà 241, Istituto Zooprofilattico 101, Genzano di Roma 214, Anzio 50, Viterbo Belcolle 59, Rieti 48, Palombara Sabina 124, Colleferro 80, Latina 124, Frosinone 54, Bracciano 225 Civitavecchia 61.