Civita Castellana elezioni comunali, l'ex vicensindaco Cataldi pronto ad uscire di scena

Massimiliano Conti 21 agosto 2020

Non ci sarà l’ex vicesindaco Alberto Cataldi, in compenso ci saranno con molta probabilità gli ex assessori leghisti Carlo Angeletti e Angela Consoli nella lista dei candidati che Fratelli d'Italia svelerà oggi alla vigilia della consegna (i termini scadono domani alle 12). Per Angeletti si tratterebbe di un ritorno a casa, dopo una breve sbandata salviniana: esponente di Alleanza nazionale di lungo corso, era stato assessore ai servizi sociali nelle giunte di Giampieri padre e chissà che ora non torni ad esserlo con Giampieri figlio, in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni.

La presenza di Angeletti e della Consoli l'11 agosto alla presentazione della candidatura di Luca Giampieri al ristorante Beccofino, prima che l'accordo in extremis tra Rotelli e Fusco ricompatasse la coalizione, non era passata inosservata. Ed era stato in quell'occasione lo stesso Giampieri a dare maggiore adito ai sospetti, ringraziando “chi si è avvicinato al nostro progetto non condividendo le idee degli altri”.

“E' un'ipotesi, stiamo valutando", dichiara Angeletti sulla possibilità di un cambio di casacca suo e dell’ex assessora alla cultura.

Quanto al forfait di Cataldi nessuna conferma e nessuna smentita, ufficialmente arrivano dai meloniani, ma pare che i rapporti dell’ex vicesindaco con il suo partito, incrinatisi durante le ultime fasi dell'amministrazione Caprioli, in particolare in merito alla vicenda delle cave, siano ormai ridotti ai minimi termini. Ma non si può escludere anche un recupero dell’ultim’ora. E’ confermato invece il sostegno al candidato unico del centrodestra della lista civica “Siamo Civita”, già scesa in campo da qualche settimana per Giampieri jr.

E’ già pronta inoltre la lista di Forza Italia, che, oltre al capolista Claudio Parroccini, vede tra i candidati la wedding planner Barbara Vissani e gli ex consiglieri comunali Silvia La Bella ed Ettore Racioppa. Per quest'ultimo, architetto e docente, si tratta di un ritorno in campo dopo una lontananza di qualche anno dalla politica militante.

Per ora, su entrambe le sponde, si tratta di una campagna elettorale decisamente sottotono, un po’ per via del Covid, la cui ombra peraltro incombe sulle elezioni del 20 e 21 settembre, un po’ per via della fine anticipata e ingloriosa dell’amministrazione Caprioli, che ha creato delusione e disinteresse in quella parte di cittadinanza che sperava in un nuovo corso dopo l’incolore decennio targato Angelelli e che invece probabilmente è rimasta molto delusa dall’epilogo della compagine.

Chissà se il centrosinistra saprà approfittare della situazione. A giudicare dalle divisioni non pare proprio.