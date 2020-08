A Fabrica di Roma parte la sagra della pecora. Arrosticini e tanta musica

21 agosto 2020 a

Conto alla rovescia per la Sagra della pecora. Per due fine settimana consecutivi: quello che inizia oggi e quello del 28-29-30 agosto, si svolgerà l’evento più atteso dell’estate, che in completa sicurezza, sarà ospitato negli spazi ancora più grandi del piazzale delle Vallette.

Saranno due week end “a tutto gusto” con deliziose specialità preparate secondo le ricette di una volta e le immancabili novità, a partire dai ravioli di pecora, new entry dell’edizione 2020. Da non perdere poi i prelibati arrosticini e i grandi classici del menù: maxi antipasto del pastore con oltre 20 prodotti, tra i quali il lonzino di pecora, gnocchi al castrato e all’amatriciana, ravioli di pecora, pecora alla callara, alla brace e salsicce di pecora, e la rinomata porchetta di pecora. Per gli intolleranti al glutine possibilità di un menù gluten free. Il tutto, come sempre, a prezzi più che popolari. Le serate, nel completo rispetto delle normative anti-covid, saranno allietate da esibizioni di musica live.

In calendario per stasera le Polaroid Girl Band, sabato 22 gli Zerofobika, domenica 23 Peppe Live. Venerdì 28 agosto Sabato Grasso dance anni 70-80 e 90, sabato 29 Raggi Gamma e domenica 30 Peppe Live. L’evento è organizzato dal comitato festeggiamenti di San Matteo e Giustino e patrocinato dal Comune di Fabrica di Roma.