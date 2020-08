Montefiascone, apre al pubblico il santuario etrusco della Piana del lago

Lia Saraca 21 agosto 2020 a

Dopo circa diciassette anni di chiusura, lo scorso mercoledì sera il pubblico ha finalmente potuto vedere da vicino il sito archeologico. Un open day a conclusione della prima campagna di scavo tutta dedicata al santuario etrusco della Piana del lago, situato sul lungo lago del colle tra l’ex Faro e il confine con il Comune di Marta.

I numerosi intervenuti hanno avuto modo di apprezzare le ultime scoperte e i risultati raggiunti in oltre un mese di intenso lavoro. Interventi mirati iniziati con la ripulitura del sito, totalmente ricoperto da rovi, e proseguiti con lo scavo fino al 19 agosto.

Pubblico, esperti e autorità hanno dunque salutato la prima fase delle ricerche effettuate in base a un progetto d’interesse internazionale ideato e promosso dall’assessore Massimo Ceccarelli in collaborazione con il Mibact, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo, Etruria meridionale, Polo museale del Lazio, Ecole normale supérieure - Paris, Ecole pratique des hautes etudes de Paris e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Sono stati proprio gli archeologi francesi, diretti da Vincent Jolivet, directeur de recherche – Cnrs Aoroc, entusiasti dell’importanza dell’area archeologica, ad accompagnare il pubblico nella visita inedita. Presenti anche il sindaco Massimo Paolini, la sua vice, Orietta Celeste, l’assessore Paolo Manzi e il capogruppo di maggioranza, Sandro Leonardi.

“Ringrazio la Soprintendenza archeologia e il Mibact e che hanno condiviso fin da subito questo progetto per valorizzare il nostro territorio – ha detto il sindaco -. Ringrazio anche tutta l’equipe degli archeologi francesi per il lavoro svolto. Siamo fieri del successo ottenuto e di questo primo importante traguardo”.

L’assessore Ceccarelli ha proseguito: “L’idea della riapertura del santuario è nata da me in un incontro con la direttrice del museo Antonio da Sangallo il Giovane, Valentina Berneschi, ed è il primo passo per creare un museo archeologico nelle carceri della Rocca dei papi e riportare a casa tutti i reperti del nostro territorio. Ringrazio Maria Letizia Arancio della Soprintendenza e Margherita Eichberg del Mibact per aver sposato questo progetto partito con questo scavo. L’obiettivo è anche quello di allestire un laboratorio di restauro dei reperti nel palazzo donato dalla famiglia Frigo. Un ringraziamento anche al proprietario di questo terreno, Giuseppe Chiarini”.

Di seguito, Jolivet con Edwige Lovergne e Martin Jaillet hanno evidenziato l’importanza del sito di epoca etrusca oggetto di prime ricerche nel 2002 – 2003. Tutto il materiale ritrovato come ex voto, ceramiche, statuine e decorazioni saranno conservati a Montefiascone. L’area, infine, sarà chiusa e controllata fino alla ripresa degli scavi del prossimo anno.