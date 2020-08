20 agosto 2020 a

Incidente, scontro tra tre auto sulla Nepesina. Quattro feriti, grave una ragazza.

Lo scontro è avvenuto all'ora di pranzo del 20 agosto al chilometro 7 della Nepesina verso Civita Castellana. Sono state coinvolte tre autovetture, due hanno avuto una collisione frontale, l'altra è stata colpita nella carambola. Sulle due auto che viaggiavano nelle auto che hanno avuto l'impatto maggiore viaggiavano una coppia, moglie e marito, e una ragazza. E' stata proprio la giovane ad avere la peggio. Ha riportato un serio politrauma ed i sanitari del 1118 per lei hanno disposto il trasferimento in codice rosso in eliambulanza a Viterbo. Anche le altre tre persone che erano nelle vetture sono rimaste ferite, anche se al momento dell'arrivo dei soccorsi erano vigili. Sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.