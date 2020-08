Farnese, grossi rami caduti vicino a bambini: chiuso parco giochi

Alessandro Quami 21 agosto 2020 a

Cadono due grossi rami di un albero di un parco giochi e rischiano di ferire dei bambini. È successo l’altro ieri a Farnese, nel giardino di via San Magno, all’ingresso del centro abitato. L’incidente è accaduto poco dopo le 12, senza feriti ma tanto spavento. E con i genitori dei piccoli che subito hanno chiamato i carabinieri, i quali sono intervenuti prontamente. Subito dopo l’area coinvolta è stata delimitata.

I genitori presenti hanno raccontato alle forze dell’ordine che non è la prima volta che accade una cosa del genere. E hanno auspicato che l’amministrazione comunale faccia qualcosa per prevenire un incidente che potrebbe avere delle conseguenze peggiori.

Dopo la paura, il sindaco sta pensando seriamente di far tagliare le piante. “Anche l’anno scorso un albero era caduto ed eravamo subito intervenuti – dice il primo cittadino di Farnese, Giuseppe Ciucci -. Avevamo fatto fare la pulizia di tutte le parti più secche per mettere in sicurezza il parco”. Dopo la replica dell’altro giorno, l’amministrazione comunale pensa a una soluzione radicale: “Abbiamo pensato a un taglio totale degli arbusti per risolvere una volta per tutte il problema”.

Proprio per evitare drammi il sindaco ha, per l’immediato e come misura tampone, emesso l’ordinanza di chiusura del giardino, e come intervento risolutivo ha incaricato un tecnico che sta facendo la perizia: “Dalla quale risulta che, a causa della variazione climatica, le piante possono perdere elasticità e può capitare che collassino – spiega Ciucci -. Quindi, sono orientato sul taglio, ovviamente dopo aver ottenuto i pareri degli esperti e le relative autorizzazioni: meglio un albero caduto a terra che un bambino ferito”.

L’ordinanza del sindaco è la numero 50, pubblicata il 20 agosto 2020: “Si ordina la chiusura del giardino di via San Magno. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza”. Atto che il sindaco ha firmato dopo aver “preso atto” che il 19 agosto 2020 “si è verificato il distacco di due rami di notevoli dimensioni da un albero (cedro del Libano) presente nel giardino di via San Magno”. E dopo aver valutato “la necessità di chiudere la zona, al fine di tutelare la pubblica incolumità di cose e persone, fino al sopralluogo di un tecnico specializzato, che stabilisca l’eventuale pericolosità di altri rami degli alberi presenti nel giardino”.