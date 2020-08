Emergenza Coronavirus, due nuovi casi: positivo viterbese tornato dall'India

20 agosto 2020 a

a

a

Due nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati comunicati dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su un cittadino residente nel comune di Oriolo Romano, di ritorno da un soggiorno in Emilia Romagna, e su un cittadino residente nel Comune di Viterbo, rientrato da un viaggio in India. Entrambi stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali. In totale i casi di positività al Covid -19, residenti o domiciliati nella Tuscia , salgono a 491 di cui 27 sono i casi accertati in strutture extra Asl . Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: una è ricoverata nel reparto di Malattie infettive, 21 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 444 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 18.801 tamponi, 189 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 235 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4410 hanno invece concluso il periodo di isolamento.