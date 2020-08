20 agosto 2020 a

Coronavirus, un positivo a Oriolo Romano. E' rientrato da poco dall'Emilia Romagna.

A dare la notizia, tramite il profilo Facebook ufficiale dell'ente, è stato lo stesso Comune: "La Asl di Viterbo ha comunicato poco fa la positività di una persona rientrata di recente dall'Emilia. Sono state attivate le misure di quarantena, di sicurezza e di prevenzione ed è in corso l'analisi epidemiologica e l'attività di sorveglianza sanitaria. Il nostro augurio va al nostro concittadino per una guarigione il più rapida possibile. Nel contempo, invitiamo tutta la cittadinanza a mantenere i comportamenti adeguati e a non abbassare la guardia".

Inoltre, vista la vicinanza con il Lago di Bracciano, dall'amministrazione si ricorda anche che sono in corso i test per tutti coloro che intorno a Ferragosto hanno frequentato la vicina discoteca Malaspina ad Anguillara. "Ricordiamo inoltre che sono in corso i test rapidi coordinati dall'Asl Roma 4 per chiunque abbia frequentato il locale Malaspina a Anguillara nelle serate del 14 e del 15 agosto. Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti. L'Amministrazione è in costante contatto con la nostra Asl, i medici di base e le strutture di supporto per monitorare l'evolversi della situazione", concludono dal comune