Comune, risolta la crisi si riaccende il duello tra il sindaco Arena e Santucci

Non c’è pace a Palazzo dei Priori. Sventata l’ipotesi di caduta dell’amministrazione grazie all’accordo trovato in extremis tra Fratelli d'Italia e Lega sulle elezioni a Civita Castellana, nella riunione di ieri pomeriggio in Comune è ripreso il duello ormai quasi rusticano tra Arena e Santucci. Il sindaco ha presentato l’ormai famosa lista delle priorità per ridare decoro alla città, con relativa copertura finanziaria di massima: asfaltatura delle strade, cura del verde, bretella Santa Barbara-semianello, potenziamento degli uffici, per un totale di 5 milioni derivanti da avanzi di bilancio ed eventualmente da nuovi mutui.

Che quello di ieri a Palazzo dei Priori però non sarebbe stato un buongiorno si era capito dal mattino, quando Santucci via Facebook aveva lanciato un polemico hashtag #pensiamoallecoserie replicando a Rotelli, che auspicava la chiusura rapida della pratica piscina: “Leggo interviste di autorevolissimi esponenti della maggioranza che spiegano come la priorità a Viterbo sia la piscina. A quanto pare, vediamo cose diverse e parliamo con persone diverse”. A Fondazione, sottolinea Santucci, interessa invece sapere dal sindaco giorno mese ed anno in cui “si taglieranno le erbacce, si asfalteranno le strade, termineranno i lavori a Pratogiardino, si completerà il verde dei parchi pubblici, si riporterà il servizio anagrafe a Bagnaia e San Martino, verrà sistemato piazzale Gramsci, verrà fatta la rotazione dei dirigenti comunali, verrà sistemato il parcheggio di via Garbini, verrà aperto il parcheggio fuori Valle Faul, verrà aperta l’area camperisti”.

Immediata e sarcastica la replica del sindaco, a stretto giro e sempre via Facebook: “Sono molto ‘impressionato’ da alcune dichiarazioni di un rappresentante della maggioranza”. Date queste premesse era inevitabile che nell’incontro pomeridiano, a cui hanno preso parte di nuovo capibastone e capigruppo, la tensione salisse di nuovo alle stelle.

Da parte sua l’opposizione ha annunciato che non parteciperà alla capigruppo di domani che dovrà calendarizzare il consiglio comunale sulla piscina: “Alla vergogna non c’è mai veramente fine - dice la capogruppo del Pd Luisa Ciambella -. Dopo aver provato a convincere i cittadini che la crisi non fosse solo causata da uno scontro di potere, ma riguardasse più ‘nobilmente’ il futuro di Viterbo, ecco che la destra, con l’accordo ottenuto a Civita Castellana, lascia intendere che continuerà ad utilizzare le istituzioni e il governo della città per i propri interessi di bottega”. A fronte di tutto ciò, Ciambella invita “le donne e gli uomini di buona volontà a lavorare alacremente alla costruzione di un’alternativa credibile, chiara e coerente”.

A rincarare la dose è Chiara Frontini (Viterbo 2020): “Sentir dire a due anni e mezzo dalle elezioni che è ora di definire le priorità e portare un piano di interventi concreti per la città è una vergogna. Un’indecenza. Una presa in giro fatta da gente che ogni anno ci costa 362 mila euro di indennità senza risultati per il bene comune. La speranza è che questo teatrino renda i viterbesi sempre più consapevoli che non servono i partiti romani per governare una città, ma una squadra motivata e capace”.