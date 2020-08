Coronavirus, Prefetto chiede più controlli ai Comuni ma mancano i vigili

Simone Lupino 20 agosto 2020 a

a

a

Obbligo di mascherina di sera nei luoghi a rischio di assembramento e stop alle attività del ballo: sindaci convocati in prefettura per fare il punto sui provvedimenti adottati dal governo dopo l’aumento dei contagi da Covid, soprattutto tra i giovanissimi. Presenti anche i vertici delle forze dell’ordine.

Giovanni Bruno ha chiesto ai Comuni di intensificare i controlli sulla movida e di supportare l’attività di polizia, carabinieri e guardia di finanza. I sindaci hanno garantito piena collaborazione, sottolineando allo stesso alcune difficoltà, in particolare la carenza di vigili. Nei casi in cui non ci fossero le condizioni per intervenire, il prefetto ha invitato i sindaci a valutare la possibilità di anticipare l’orario di chiusura dei locali tramite ordinanza.

“E’ stato un confronto positivo - spiega il sindaco di Montefiascone Massimo Paolini – ma per quanto riguarda i controlli la coperta è corta. Fino a due anni fa avevamo 13 agenti di polizia locale. Nel frattempo qualcuno è andato in pensione, ma non ci sono soldi per nuove assunzioni. Lo Stato dovrebbe aiutarci. In servizio ci sono solo sei unità. Sei vigili per 13mila abitanti, che svolgono già numerose funzioni. Per fortuna la situazione è tranquilla. Le attività di ristorazione sul lungolago sono 8 o 9 in tutto, di queste solo tre mettono un po’ di musica tipo pianobar all’ora dell’aperitivo. Alle 22-23 non c’è più nessuno in giro”.

“Abbiamo quattro vigili fissi e tre ausiliari, cercheremo di rivedere i turni”, dice da Bolsena il sindaco Paolo Dottarelli che rivendica la scelta adottata un mese fa dal Comune di anticipare all’una di notte l’orario di chiusura dei locali: “Un provvedimento che ci attirò molte critiche, ma ora i fatti ci stanno dando ragione”. Dottarelli ha lanciato un appello via social per chiedere la collaborazione dei propri concittadini: “Ho chiesto che le persone in vacanza in zone a rischio al loro rientro si sottopongano al tampone e di rispettare la quarantena in attesa dell’esito. Bolsena è una città che vive di turismo, non possiamo permetterci questi rischi. Ai più giovani dicono invece: bene divertirsi, ma non c’è bisogno di stare fuori fino all’alba. Le famiglie ci diano una mano vigilando di più sui figli”. Eventi estivi ridotti al minimo a Bolsena. Come a Ronciglione: “In programma di sera abbiamo solo il concerto della banda per il santo patrono – dice il sindaco Mengoni - a controllare ci sarà la polizia locale. Per quanto riguarda le spiagge abbiamo una convenzione con la Croce Rossa, che si occupa sia dell’aspetto sanitario che del distanziamento sociale. Nei week end in centro entra in vigore l’isola pedonale, coperta due steward”. A Montalto di Castro Luca Benni incontrerà oggi la società che si occupa della sicurezza sulle spiagge per vedere se c’è la possibilità di svolgere servizio anche di sera. “Per fortuna o purtroppo a Tarquinia non ci sono discoteche, quindi il problema non si pone. Potenzieremo comunque i controlli d”, spiega il sindaco Alessandro Giulivi, che garantisce per lo svolgimento dell’evento Divino Etrusco.