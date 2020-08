Civita Castellana elezioni comunali, i figli d'arte del centrodestra lanciano l'assalto al Comune

Massimiliano Conti 20 agosto 2020 a

Il “fronte della gioventù” alla conquista del potere civitonico. Nel giorno dell’investitura ufficiale del meloniano Luca Giampieri a candidato sindaco del centrodestra unito, è il più moderato dei tre giovani seduti al tavolo del Caffè Matteotti, Claudio Parroccini (Forza Italia), a indicare l’obiettivo a lungo termine della ritrovata coalizione: dare vita a Civita Castellana a una nuova classe dirigente in grado di governare l’ex piccola Stalingrado per molti anni e non come intermezzo tra un’amministrazione di sinistra (si fa per dire) e l’altra. L’obiettivo a breve termine è invece scontato: vincere le elezioni e mantenere il governo della città dopo e nonostante la fallimentare esperienza Caprioli. Insieme a Luca Giampieri (40 anni) e a Claudio Parroccini (28 anni), entrambi avvocati, entrambi figli d’arte e di medici (il primo è l’ex sindaco e attuale coordinatore provinciale di FdI Massimo, il secondo è l’ex vicesindaco di Fi Domenico), al tavolo c’è anche il leghista Matteo Massaini (29 anni). E’ lui che con il suo passo indietro - chissà quanto spontaneo - ha permesso al centrodestra di raggiungere un accordo in extremis sulla candidatura di Giampieri e di allentare le tensioni al Comune di Viterbo. Al Caffè Matteotti, a benedire la corsa di Giampieri jr, oltre ovviamente a papà Massimo, c’è uno stuolo di big viterbesi: il senatore Umberto Fusco, il deputato Mauro Rotelli, il vicepresidente della Provincia Alessandro Romoli, l’assessore Claudio Ubertini, la consigliera Martina Minchella. Ma la scena è lasciata ai tre, sia per rappresentare quel passaggio di testimone generazionale evocato da Parroccini, sia per far passare il messaggio che Civita Castellana non è una dependance di Viterbo. Giampieri indica nello sviluppo e nel rispetto ambientale le priorità della sua eventuale futura amministrazione. Per i dettagli bisognerà aspettare la campagna elettorale, perché quello che non sembra mancare alla nuova classe dirigente civitonica è il dono della sintesi. L’ultimo cenno è per gli assenti: l’ex vicesindaco Alberto Cataldi (FdI) e l’ex presidente del consiglio Valerio Turchetti (Lega). Il secondo ha deciso di non ricandidarsi, il primo non si sa. “Il lavoro purtroppo non mi permette di dedicarmi alla politica, ma in campagna elettorale darò il mio contributo”, dice il titolare dell’Hathor. “L’aver rinunciato al nostro candidato - aggiunge Turchetti - è un motivo di rammarico ma l’unità della coalizione in questi casi viene prima. Giampieri è un ottimo candidato, se un anno fa fosse stato lui e non Cataldi il nome di FdI, noi della Lega avremmo rinunciato a Caprioli e le cose sarebbero andate diversamente”.