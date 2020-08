19 agosto 2020 a

Mare, mamma e figlie trascinate a largo. Salvate a Pescia Romana.

Paura nella mattinata di martedì 18 agosto nella spiaggia libera alla Caletta del Moro a Pescia Romana. Una mamma e le due figlie figlie piccole sono entrate in acqua con il materassino ma a causa del forte vento e delle onde erano state trascinate a largo. A salvarle un bagnino della Fin Salvamento in servizio in quel tratto di spiaggia. Ha raggiunto con il pattino la donna e le sue figlie e le ha riportate a riva. Per loro solo spavento. Stanno bene e non hanno avuto bisogno di cure mediche.