19 agosto 2020 a

a

a

Roma, la polizia sventa tre furti in poche ore. Ecco dove.

Tre furti sono stati sventati ieri dalla polizia a Roma nel giro di poche ore. Il primo poco dopo le 12 in viale Palmiro Togliatti dove gli agenti del commissariato Tuscolano e delle Volanti hanno arrestato per tentato furto aggravato un romano di 40 con precedenti di polizia. L’uomo stava tentando di accedere all’interno di un’abitazione danneggiando la porta con arnesi atti allo scasso. Il secondo arresto è scattato intorno alle 14 a Lungotevere dei Tebaldi, dove gli agenti delle Volanti hanno sorpreso un romeno di 19 anni mentre rubava all’interno di un’auto parcheggiata. Il terzo è avvenuto poco prima delle 16 in via Tiburtina, dove gli agenti del commissariato Sant’Ippolito hanno arrestato un romano di 45 anni, con precedenti di polizia, per aver rubato all’interno di un supermercato. Per tutti gli arrestati questa mattina era prevista la direttissima.