Salta la festa dell'Unità, a Montalto e Pescia il Pd alza bandiera bianca per il Covid

"È stata una scelta obbligata, a causa del covid 19, che purtroppo non possiamo ignorare, che ci ha ristretto I tempi e le possibilità di preparazione di un evento, che tutti gli anni ci avvicina alla gente, tra cene all'aperto, in una piazza di confronto musica, spettacoli, che accoglie dai più grandi ai più piccini, e che ci permetteva di incontrarci con tutti, regalando quattro giornate di spensieratezza, che comunque ponevano al centro di tutto le persone " così parla il Segretario del Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana, Quinto Mazzoni, amareggiato per il mancato ritrovo con la gente nella piazza di Noi tra voi, poi prosegue: "Torneremo, non c'è dubbio, e colgo l'occasione per ringraziare finanziatori, artisti e tutti i volontari che quest'anno, come gli altri, hanno mostrato vicinanza e disponibilità per la realizzazione di questo evento. Mi mancherà, ci mancherà a tutti ne sono sicuro, perché non servono solo comizi o monologhi da un palco, serve trovare dei momenti di aggregazione e spensieratezza. La politica deve ritornare in mezzo alla gente, con umiltà! Noi in questi anni ci abbiamo provato e ci siamo riusciti, tuttavia, oggi, è importante non creare assembramenti e tutelare la salute di tutti".