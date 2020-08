Viterbo, la Lega rinuncia a Massaini sindaco a Civita per salvare la giunta Arena

19 agosto 2020 a

La Lega sacrifica il giovane Matteo Massaini sull’altare della coalizione, il sindaco Arena mette in sicurezza (almeno per ora) la sua amministrazione e rinvia il rimpasto a data da destinarsi. E’ questa l’estrema sintesi della due giorni di vertici politici del centrodestra tra Viterbo e Civita Castellana che si è chiusa ieri con un clamoroso passo indietro della Lega e il via libera in extremis alla candidatura unitaria del meloniano Luca Giampieri a sindaco della città delle ceramiche. Il sindaco Arena, proprio mentre era intento a stendere la “short list” degli interventi per il decoro alla città da sottoporre oggi agli alleati, ha visto così rassenerarsi improvvisamente il cielo sopra Palazzo dei Priori in contemporanea con quello sopra piazza Matteotti a Civita Castellana.