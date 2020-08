Coronavirus, lista di persone in quarantena a Civita Castellana diventa virale su whatsapp

Massimiliano Conti 19 agosto 2020 a

Se non siamo alla colonna infame di manzoniana memoria poco ci manca. Siamo a Civita Castellana, dove lunedì scorso nel giro di poche ore su Whatsapp è divenuta virale la foto di una specie di “lista degli untori” contenente le iniziali di 9 cittadini, con relativo indirizzo di residenza, posti in isolamento fiduciario dalla Asl. Tra questi anche le due persone risultate positive ai tamponi il giorno di Ferragosto, una delle quali, Marco Parroccini, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani e figlio del medico Domenico, che in serata, dopo una giornata di illazioni sul filo delle chat, è stato costretto a un “coming out” sanitario sulla sua pagina Facebook, anche per allontanare i sospetti dai tre fratelli, due dei quali in isolamento a scopo precauzionale nella stessa abitazione. Intanto la direzione della Asl, sconcertata dalla divulgazione di informazioni protette da privacy, ha fatto partire una segnalazione al prefetto perché si accerti chi ha fotografato e diffuso la lista dando il via alla gogna virtuale (e non solo virtuale). “Mi trovo costretto a dover rendere pubblico ciò che per natura dovrebbe rimanere privato grazie all’intemperanza di qualche incapace, non conosco sinonimi meno eleganti, che ha pensato di diffondere informazioni sulla mia persona senza il mio consenso, coinvolgendo la mia famiglia, le mie aziende e la mia credibilità - ha scritto Marco Parroccini su Facebook -. Ma faremo chiarezza, andremo fino in fondo con tutte le nostre possibilità e i nostri strumenti. Mi sono recato in Spagna, e il perché non sono tenuto a dirlo. Mi dispiace per tutti quelli che hanno tempo da impiegare nel chiacchiericcio tipico di chi non ha argomenti se non quelli che legge sui social da persone meno intelligenti di lui. Io sono un uomo libero, vado dove voglio e me ne prendo la responsabilità. Faccio le vacanze in Italia da sempre ma fortunatamente ho un lavoro e un’attività politica che mi permettono di viaggiare molto. Non chiedo né pietà né comprensione. Mi piacerebbe solo poter continuare la mia vita sapendo di essere l’unico responsabile delle mie scelte e senza coinvolgere ciò che ruota intorno a me”. Parroccini si è recato spontaneamente al drive-in di Viterbo e sabato sabato scorso ha saputo di essere positivo al Covid. Tutte le persone che hanno effettuato il tampone su sua segnalazione, assicura, sono negative: “Inutile dirvi che sono in ottima forma, che sono abituato alla cattiveria delle persone e che non sarà il Covid o qualche imbecille a fermarmi”. Parroccini ringrazia il fratello Claudio, ex consigliere comunale di Forza Italia e candidato alla carica di vicesindaco alle elezioni di settembre, che gli ha consigliato di rendere pubblica la sua positività per mettere fine alla “lapidazione” virtuale. Dalle Marche dove si trova in vacanza, il padre Domenico, vicesindaco all’epoca della giunta Giampieri, ha espresso con un post tutto il suo orgoglio nei confronti dei figli: “Ora più che mai conosco il loro valore”. Per la cronaca, Parroccini e la moglie Patrizia Pompei, durante il lockdown dei mesi scorsi, sono stati tra i cento medici di famiglia volontari arruolati dalla Regione Lombardia per il triage telefonico.