Incendio doloso, brucia pneumatici in area sotto sequestro: arrestato

I carabinieri della stazione di Capranica , durante un servizio di pattuglia hanno notato alzarsi, da un terreno sotto sequestro , una colonna di fumo nero. Immediatamente hanno individuato il terreno e si sono recati sul posto, dove hanno sorpreso il proprietario, che violando i sigilli dell’ area sequestrata, aveva dato fuoco ad una catasta di pneumatici dando inizio ad un incendio, immediatamente il soggetto veniva bloccato dai carabinieri della stazione di Vetralla, che nel frattempo avevano attivato i Vigili del Fuoco per spegnere l’ incendio. L ‘autore una volta bloccato veniva dichiarato in arresto e tradotto presso il proprio domicilio in regime detentivo accusato di incendio doloso, violazione dei sigilli e combustione illecita di rifiuti pericolosi