Viterbo, soluzione sempre più lontana per la crisi aperta in Comune.

Il Ferragosto non ha portato né calma né consiglio: è iniziata male la verifica a Palazzo dei Priori voluta dal sindaco per risolvere una crisi politica di cui si stentano ancora a capire esattamente ragioni e contorni.

Nel tardo pomeriggio di ieri Arena, come aveva annunciato nei giorni scorsi dalla spiaggia di Pescia Romana, ha avviato un primo interlocutorio giro di consultazioni con i leader politici e i capigruppo di maggioranza, ma lo ha fatto in un clima esacerbato da alcune dichiarazioni apparse in mattinata su alcuni siti Internet. Quelle dello stesso Arena, quelle del capogruppo di Forza Italia attualmente “autosospeso” Giulio Marini e quelle dell’omologo di Fratelli d’Italia Luigi Buzzi.

Il sindaco, solitamente attento a dosare le parole, nell’assolvere il suo partito e implicitamente anche Fondazione, ha attribuito ai contrasti tra Lega e Fratelli d’Italia, sulle elezioni di Civita Castellana ma non solo, la responsabilità della crisi. Identico il ragionamento di Marini. Le uscite dei due forzisti sono state giudicate intempestive e inopportune sia dal meloniano Buzzi che dal lìder maximo della Lega Umberto Fusco, secondo il quale “a poche ore da una riunione importante bisognerebbe avere l’accortezza di starsene tutti zitti”.

Ma andiamo con ordine. Nel vertice di ieri Arena, tastando il polso e gli umori degli alleati, ha tentato di riprendere in mano il bandolo di una matassa sempre più ingarbugliata. Il sindaco ha anche presentato una sua proposta di massima di ritocco delle deleghe, sia di quelle assessorili che di quelle dirigenziali, “fermo restando - spiega al Corriere il primo cittadino - che spetta agli stessi partiti la scelta su eventuali sostituzioni in giunta”. Su una cosa il sindaco è stato però chiaro: all’interno dell’accordo deve rientrare anche la pratica della piscina comunale: “Dalle dichiarazioni che leggo in giro - sottolinea Arena - mi sembra che tutti si siano ormai convinti che quella dell’affidamento alla Fin sia la soluzione migliore”. Ma tra il dire e il votare, come l’esperienza più recente insegna, ci sono di mezzo questioni politiche ancora tutte sul tappeto. Tra queste c’è anche il problema Fondazione, una forza politica che, secondo alcuni, con due assessori a fronte di due consiglieri sarebbe sovradimensionata.

Il leader Gianmaria Santucci pensa l’esatto contrario, e avverte: “Premesso che vedo in giro tanta confusione, mi sembra ridicolo pensare che in una città dove le emergenze sono le strade, i rifiuti e l’erba alta, il problema sia Fondazione che, a dirla tutta, per il peso specifico degli assessorati dovrebbe avere qualche delega in più e non in meno. Ci sono problemi nella macchina amministrativa - conclude il consigliere- ed è lì che il sindaco deve intervenire”.