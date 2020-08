Acquisti online, le imprese di Viterbo sbarcano su eBay

18 agosto 2020 a

Nuova opportunità per le imprese della Tuscia di posizionare i loro prodotti sul mercato on line grazie alla partnership stretta tra eBay e Unioncamere, a cui ha aderito anche la Camera di commercio di Viterbo.

Per agevolare le imprese anche dal punto di vista economico, nell’ambito della partnership, eBay offrirà 12 mesi gratuiti per l’apertura di un negozio standard e 6 mesi gratuiti per il negozio premium, oltre all’opportunità di non pagare alcuna tariffa sul venduto per 135 giorni dall’attivazione del negozio e della promozione.

“Per tutte le imprese che si saranno registrate nell’ambito del progetto e sono attive su eBay - fa presente la Camera di commercio in un comunicato - saranno previste ulteriori promozioni con la messa a disposizione gratuita di 3 ticket di supporto da parte di un esperto tecnico eBay e lo sconto del 50% sulle tariffe sponsorizzate, oltre a un consulente dedicato per le sponsorizzazioni”.

Inoltre, eBay ha creato un portale dedicato, la “eBay University”, a cui le aziende potranno accedere per consultare gratuitamente contenuti esclusivi e corsi dedicati: si tratta di un vero e proprio spazio formativo dove trovare tutte le informazioni utili per approcciarsi con successo all’e-commerce.

“Grazie a questo accordo - ancora la Camera di commercio - si darà la possibilità alle imprese di accedere in maniera ancora più semplice e immediata al mercato globale di eBay, che conta oggi oltre 174 milioni di acquirenti attivi. In Italia sono oltre 5 milioni gli acquirenti e più di 35.000 i venditori professionali che si sono aperti al commercio digitale attraverso il marketplace, valorizzando ancora di più le eccellenze italiane all’estero. Non è un caso che, su eBay, 7 venditori italiani su 10 esportano i propri prodotti in tutto il mondo”.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare i digital promoter del Punto Impresa Digitale della Camera di commercio, telefonando ai numeri 0761. 234469, 0761. 234482 e 0761. 234473 o scrivendo a [email protected] / www.vt.camcom.it.