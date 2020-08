Viterbo: Vip e turisti a spasso nel degrado a Ferragosto

Simone Lupino 18 agosto 2020 a

a

a

Boom di visitatori per il week end di Ferragosto, ma chissà quale ricordo porteranno con sé tante persone una volta tornate a casa: le bellezze storiche e architettoniche che la città custodisce o il degrado che si registra in alcuni quartieri?

Guano di piccone sulle strade, sacchetti di rifiuti abbandonati in strada, erba alta , scarsa manutenzione dell’arredo urbano: nonostante la festività e l’atteso arrivo dei turisti, la situazione è apparsa identica a quella degli altri giorni. Una pessima cartolina, come testimoniano foto e segnalazioni che circolano in rete, al di là dell’entusiasmo espresso dall’assessore Marco de Carolis per i numeri record registrati da alberghi, B&B e ristoranti.

Uno spot positivo, invece, la presenza di alcuni vip. Avvistati Gianni Morandi, che ha suggellato la sua giornata con foto social davanti a Palazzo dei papi, e Nancy Brilli, avvistata al ristorante Il Gargolo, dove si è concessa ai selfie con i fan.

“Ho visitato e apprezzato molto la vostra città: ma è così che si tiene il verde pubblico?”. E’ la domanda di un visitatore sbigottito dopo un breve tour del capoluogo. In una nota, accompagnata da alcune foto, documenta le scene a cui gli è capitato di imbattersi girando per le vie e le piazze del centro storico in una domenica di agosto. Il filo conduttore è sempre lo stesso: l’erba. Sulle strade e sui marciapiedi. Altissima nelle aiuole.

“Palazzo Priori chiuso per Covid? Perché la segnaletica turistica è fatta con cartelli talvolta sbiaditi e illeggibili?”, si chiede il viaggiatore-reporter a riferendosi al foglio attaccato all’ingresso del Comune. “Ho avuto la surreale sensazione – conclude - che dei turisti che c’erano non importasse a nessuno. Resta un po’ l’amaro in bocca, è un peccato avere una città così bella e non tenerla bene”.

Giudizio condiviso anche da alcuni residenti: “Appello ai raccoglitori di ferraccio – scrivevano nei giorni scorsi dal gruppo Facebook dedicato al centro storico -. Su via dell’Orologio Vecchio, mentre il sindaco sta al mare e la città è piena di turisti sono gettati dei pezzi di ferro (discendenti) che andrebbero tolti. Se potete, passate a prenderli”. Altre immagini documentano lo stato dell’asfalto al Sacrario all’altezza dell’attraversamento pedonale, completamente dissestato a causa delle radici dei pini. Oltre le strisce c’è la fontana, tutta sporca. In via San Pellegrino cartoni abbandonati in attesa di essere ritirati: “Scattata in questo momento – scrive l’autore della foto -. Viterbo città d’arte e di cultura. Questo è il biglietto da visita che diamo ai turisti”. “Non si poteva organizzare la raccolta con orari diversi?”, domanda un altro cittadino. C’è chi se la prende con il Comune, dove le nuove assunzioni potrebbero portare benefici anche per la cura della città, chi con Viterbo Ambiente, chi con i cittadini incivili. Fatto sta che la situazione è sempre la stessa.