Acqua, il comitato "Non ce la beviamo" chiede di azzerare il cda di Talete

18 agosto 2020 a

a

a

Il Comitato “Non ce la beviamo” chiede l’azzeramento del cda di Talete. L’associazione che raccoglie i movimenti per l’acqua pubblica ha deciso di sottoporre ai candidati delle prossime elezioni amministrative un protocollo che impegna i futuri amministratori a chiedere le dimissioni dei vertici dell’azienda unica dell’Ato, il passaggio della gestione a un ente di diritto pubblico, la diffida alla Regione affinché venga applicata la legge sull’acqua del 2014, richiesta alla regione di poter accedere ai fondi per la depurazione e regolamenti più stringenti per l’utilizzo di pesticidi.

“Le molteplici inefficienze della società che gestisce il servizio idrico e lo scarso interesse da parte delle istituzioni si stanno ripercuotendo da tempo sulla vita dei cittadini costretti a pagare caro un bene pubblico senza neanche poterlo utilizzare. L’ultima vicenda relativa alle esose bollette, calcolate in base ad eccessivi consumi stimati, ha portato il caso sulla stampa nazionale”, dicono dall’associazione che aggiungono: “D’altro canto la situazione è preoccupante anche dal punto di vista sanitario considerato che in diversi Comuni la concentrazione di arsenico raggiunge fino a cinque volte i limiti massimi di legge mentre negli altri Comuni oscilla sempre vicino al valore estremo. Ad aggravare il quadro c’è anche l’uso sconsiderato dei pesticidi imposti dalle monoculture intensive che hanno preso piede nel nostro territorio. L’esigenza di garantire ai cittadini della Tuscia il diritto alla salute, la tutela dell’ambiente e il contrasto all’impatto economico dovuto alle gestioni privatistiche dei beni comuni è ormai divenuta questione di urgente e prioritaria importanza”.