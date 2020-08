Incendio a Canino, bruciati due ettari nel parco fotovoltaico. Impianti salvi | FOTO | VIDEO

Veronica Ruggiero 18 agosto 2020 a

Paura ieri nel primo pomeriggio a causa di un incendio che si è sviluppato nei pressi del parco fotovoltaico situato in zona “Morgantina”. Una giornata torrida in cui, poco prima delle 14, delle sterpaglie hanno preso fuoco e in poco tempo le fiamme si sono allargate provocando un grosso incendio. Minacciati alcuni terreni privati a ridosso delle campagne e i pannelli fotovoltaici del parco. Sul posto i vigili del fuoco della stazione di Gradoli, i carabinieri di Canino, la Protezione civile Aquila 1 di Canino e la colonna mobile di Cellere, oltre alla polizia locale e i carabinieri forestali. Numerosi i mezzi e gli uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento. L’enorme coltre di fumo alzatasi era visibile da centinaia di metri di distanza. Una zona di circa nove ettari, l’impianto fotovoltaico in zona Morgantina, che ieri è stato investito dal fuoco, anche se apparentemente gli apparati non sembrano aver subito ingenti danni. Difficili anche le operazioni di spegnimento poiché la superficie bruciata oltre ad essere estesa, si trova ridosso di una sorta di canalone che separa in due la campagna. I vigili del fuoco per raggiungere il cuore dell’incendio e fare passare gli idranti hanno dovuto tagliare una recinzione e scendere a piedi lungo il costone.

Nella zona del fotovoltaico invece la protezione civile è entrata con un grosso mezzo e, dopo aver fatto rifornimento, si è diretta verso l’interno del parco per spegnere le fiamme che avevano già invaso circa 2 ettari di terreno minacciando le lunghe distese di pannelli. Accorsi anche alcuni cittadini proprietari dei terreni adiacenti pronti a mettere eventualmente in salvo animali e mezzi da lavoro rimessati negli annessi agricoli lì intorno. Non si sono registrati comunque danni a persone o cose. Poco dopo le 14 però un cittadino aveva avvisato tutti dell’incendio via social, specificando di aver già chiamato le forze dell’ordine e indicando la zona in cui le fiamme erano divampate. Minacciati anche alcuni ulivi, che sono però stati salvati grazie al tempestivo intervento dei volontari e dei vigili del fuoco. Una volta terminate le operazioni di spegnimento la zona è stata interamente bonificata. Sul posto i carabinieri di Canino, la polizia locale e i carabinieri forestali hanno eseguito gli accertamenti e le indagini di rito. Al momento non vi sono notizie certe sulle modalità con cui l’incendio abbia avuto inizio, saranno le forze dell’ordine ad indagare e fare luce sull’accaduto.