Tarquinia, domani parte Divino Etrusco. Celli (Pd): "E' pericoloso, c'è rischio assembramenti"

Anna Maria Vinci 18 agosto 2020

Da domani a domenica torna il DiVino Etrusco, preoccupazione da parte del consigliere del Pd, Sandro Celli. “Organizzare l’evento in questo momento è opportuno? – si chiede – Proviamo per una volta a ragionare senza posizioni precostituite e condizionate da appartenenze politiche”. “Indubbiamente questa manifestazione rappresenta un evento importante sia dal punto di vista commerciale che di promozione della città, ma in questo particolare momento rappresenterà anche un’incredibile occasione di grande assembramento di persone con provenienza e condizioni di salute (rispetto alla positività del Covid) sconosciuta. Vediamo ogni giorno un aumento dei positivi e come il virus sta riprendendo vigore e diffusione, tanto che si sta pensando di riproporre misure di contenimento più restrittive, per evitare i contagi. Penso che siamo tutti d’accordo: non possiamo permetterci la ripresa di un lockdown e, quindi, dobbiamo tutti, istituzioni per prime, mettere in atto ogni precauzione possibile per scongiurarlo”.

“Altre amministrazioni hanno già annullato, per ora, manifestazioni importanti, come per esempio, Santa Rosa. – conclude – Io mi fermerei e rimanderei la manifestazione ad un momento di maggiore sicurezza. Potrebbe anche essere un’opportunità tutte le precauzioni possibili. In questo momento è necessario cercare di aumentare la vigilanza su situazioni di assembramento ormai fuori controllo, che si moltiplicano giorno per giorno, e non crearne altre”.