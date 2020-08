Droga nel bosco, arrestato spacciatore albanese con due etti di cocaina

17 agosto 2020 a

Nel pomeriggio del 14 agosto gli agenti della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di un albanese di 34 anni, senza fissa dimora ma alloggiato in un appartamento del centro storico viterbese.

Il predetto, a seguito di attività di osservazione e pedinamento compiuta dagli investigatori della Polizia di Stato, è stato fermato dopo che, alla guida di una vettura di piccole dimensioni, aveva raggiunto un luogo isolato della campagna viterbese ove, armeggiando tra gli arbusti, recuperava materiale subito occultato sulla propria persona.

L’intervento degli uomini della squadra mobile ha portato quindi al sequestro di 29 involucri di plastica termosaldata, contenenti cocaina per un totale di 206,6 grammi.

Inoltre, estesa la perquisizione al domicilio dell’albanese, sono stati rinvenuti 2.850 euro in banconote di vario taglio, denaro posto sotto sequestro unitamente allo stupefacente in quanto provento dell’attività di spaccio.

L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto la misura cautelare dei domiciliari.