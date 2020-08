17 agosto 2020 a

Mare: girava con un manganello in auto a Ferragosto, denunciato dai carabinieri

Durante il fine settimana di Ferragosto i carabinieri del comando Provinciale di Viterbo hanno intensificato i controlli nelle zone con maggior afflusso turistico. Già da venerdì ci sono state decine di pattuglie impegnate sul controllo del territorio: identificati 210 veicoli e 360 persone. A Montalto Marina un giovane è stato denunciato per possesso ingiustificato di un manganello in auto, e sono state ritirate 2 patenti per guida in stato di ebrezza e da uso di sostanze stupefacenti. Controllati anche 5 esercizi pubblici, sequestrati in totale 11 grammi di marijuana. Intorno al lago di Bolsena sono stati segnalati 3 giovani clienti alla Prefettura di Viterbo, e in particolare, a Marta, è stata ritirata la patente ad un giovane, trovato alla guida sotto l’effetto di cocaina.