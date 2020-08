Gianni Morandi passa Ferragosto a Viterbo. Foto davanti palazzo dei Papi. La foto su Instagram

16 agosto 2020 a

Gianni Morandi passa Ferragosto a Viterbo. Foto davanti palazzo dei Papi.

Il cantante è in giro per l'Italia con la moglie ed ha fatto tappa anche a Viterbo. Su Instagram ha pubblicato una foto, scattata dalla consorte Anna, davanti Palazzo dei Papi in piazza San Lorenzo. Il cantante appare sorridente con la mascherine in mano.

Come molti italiani anche il cantautore bolognese ha scelto di passare le vacanze scoprendo le bellezze nascoste dell'Italia. Oltre a Viterbo ha fatto tappa anche nella vicina Orvieto. In entrambi casi è apparso soddisfatto dalla visita. La vacanza alla scoperta della Penisola si può seguire su Instagram dove appunto Morandi sta postando i migliori scatti della moglie.