Incendi, bosco a fuoco a Vejano. Intervengono i canadair

Bosco a fuoco a Vejano. Intervengono i canadair.

Sono sempre più difficoltose le operazioni di spegnimento del vasto incendio che è divampato intorno alle 12,30 in una zona boscosa e impervia di Vejano. Le colonne di fumo sono visibili da chilometri, fino alla superstrada come testimoniano anche diverse foto che circolano sui social. Sul posto i vigili del fuoco, ma la zona, come detto è impervia e dunque è stato chiesto l'intervento dei canadair per cercare di spegnere le fiamme che attualmente sono estese per diverse centinaia di metri.

Nel luogo delll'incendio non ci sono abitazioni e al momento non si registrano feriti o intossicati.