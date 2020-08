Tarquinia, di mette in moto il nuovo trenino per i turisti. Via alle corse per il Lido

16 agosto 2020 a

a

a

Il 13 agosto davanti alla Chiesa Stella del Mare di Tarquinia Lido si è tenuta l’inaugurazione del trenino tarquiniese che collegherà il Centro Storico al Lido e come in tutte le occasioni importanti, non è mancata la benedizione del Parroco

Quest’estate il sindaco, con tutta la giunta comunale, ha proposto di chiudere il centro storico e il lungomare al traffico durante la sera per permettere ai ristoranti di far accomodare i propri clienti nelle più belle piazze tarquiniesi. Inoltre è stato utile per facilitare il transito dei turisti per le vie medievali, quest’anno più numerosi dell’anno precedente; per di più è stata aperta la porta museale che permette di entrare nel cuore del Centro Storico di Tarquinia direttamente dal Palazzo Vitelleschi.

Adesso, proprio nei giorni che precedono la più importante manifestazione che si organizza ogni anno in questo periodo, il Divino Etrusco, si aggiunge un’altra novità, “Proprio per animare l’atmosfera ed attirare l’attenzione delle persone, con la Società Trasporti Eusepi è nata l’idea di inserire un trenino utile e attrattivo.”, queste le parole del sindaco Alessandro Giulivi, che durante l’inaugurazione ha risposto ad alcune domande.

Come è nata l’idea di questo trenino?

“Già da un po’ di tempo stavamo valutando di mettere a disposizione dei nostri cittadini e turisti, anche in virtù della chiusura del centro storico, un servizio pubblico del genere, tra l’altro adatto a tutti, tant’è che abbiamo organizzato l’ultima carrozza anche per i disabili, lo scopo è di permettere ad ogni nostro cittadino di usufruirne per spostarsi“.

Sarà utilizzato solo dagli abitanti o anche dai turisti?

“Composto da tre carrozze appositamente organizzate anche con tutte le accortezze per prevenire il Covid è quindi predisposto per permettere ad ogni cittadino di usufruirne, il trenino darà il benvenuto a tutti, turisti inclusi; il servizio inizierà ufficialmente dal giorno di Ferragosto, le corse saranno a partire dalle ore 10:45 e termineranno alle 23:30; girerà tutto il Lido di Tarquinia, mentre per quanto riguarda il Centro Storico potrà passare per tutte le vie, lo scopo è far ammirare a tutti il magnifico paese in cui si trovano. Per di più è nostra intenzione predisporre dei giri turistici a tema, dal Museo alle Tombe Etrusche con la guida a bordo. Insomma, un servizio utile sia per gli spostamenti quotidiani che quelli strumentali al turismo"