Muore schiacciato dal trattore sotto agli occhi del figlio. L'uomo abitava a Roccalvecce

Muore schiacciato dal trattore sotto agli occhi del figlio.

Abitava a Roccalvecce, frazione di Viterbo, l'operaio macedone che alla vigilia di Ferragosto ha perso la vita mentre lavorava in un terreno agricolo a Radicofani in provincia di Siena. Si tratta del 53enne Ajrum Amati. L'uomo stava facendo delle operazioni di pulizia in un bosco quando il trattore, per cause che sono ancora da accertare, si è ribaltato schiacciando l'uomo. Il tutto, da quello che si è appreso, è avvenuto sotto gli occhi del figlio che lo aveva seguito per la mattinata di lavoro. La morte è avvenuta sul colpo. Indagano i carabinieri di Piancastagnaio.