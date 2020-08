15 agosto 2020 a

Mare, conto alla rovescia per i fuochi d'artificio di mezzanotte a Tarquinia Lido. Polizia in campo per i controlli.

A mezzanotte, come da tradizione, ci saranno i fuochi d'artificio al Lido di Tarquinia. Tutti con il naso all'insù per lo spettacolo pirotecnico. Tuttavia quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, sono state predisposte delle misure di sicurezza particolari e sono state predisposte delle aree di protezione. Per questo le forze dell'ordine sono al lavoro fin dal pomeriggio per il dispositivo di sicurezza.

"I servizi per i fuochi artificiali di Tarquinia Lido sono predisposti. I colleghi del commissariato, coordinati dalla dottoresssa D'Angelo coadiuvata dal dottor Mancini, sono pronti. Con noi carabinieri, finanza e polizia locale. Voi rispettate le regole per prevenire il contagio da Covid 19. Buon divertimento", si legge in un post della Questura di Viterbo.