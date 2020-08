15 agosto 2020 a

Poliziotto investito sulla diramazione Roma Nord, accertamenti sul conducente dell'auto. Agente in terapia intensiva.

È stato sottoposto al test per l’assunzione di alcol e droga il conducente dell’auto che ha investito un agente della polstrada sulla Diramazione Roma Nord dell’A1. Lo riporta un lancio dell'AdnKronos.

Al momento sono in corso gli accertamenti della polizia stradale sulla dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione sembra che l’agente stesse rimuovendo degli ostacoli sulla carreggiata nel tratto tra Settebagni e Castelnuovo di Porto dove il traffico era stato regolarmente rallentato. L’auto è sopraggiunta sulla corsia di emergenza e lo ha investito. L’agente è stato trasportato con l’elisoccorso al Gemelli in gravi condizioni ed è ricoverato in terapia intensiva.

La diramazione è stata bloccata in entrambi per circa un'ora. Prima di cena si erano create file di quasi 4 chilometri.